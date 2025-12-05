NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 315 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei die Bedeutung von Smartbrillen für das Wachstumsprofil des Optikkonzerns massiv gestiegen, schrieb Richard Felton am Donnerstagabend. Er sieht auch im kommenden Jahr und darüber hinaus gute Gründe für anhaltenden Optimismus in diesem Bereich./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.