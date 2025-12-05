EssilorLuxottica Aktie

303,70EUR 1,00EUR 0,33%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 12:50:59

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 315 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei die Bedeutung von Smartbrillen für das Wachstumsprofil des Optikkonzerns massiv gestiegen, schrieb Richard Felton am Donnerstagabend. Er sieht auch im kommenden Jahr und darüber hinaus gute Gründe für anhaltenden Optimismus in diesem Bereich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
304,20 € 		Abst. Kursziel*:
15,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
303,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,25%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxotticamehr Nachrichten