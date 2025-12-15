SAFRAN Aktie

SAFRAN

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

Lohnender SAFRAN-Einstieg? 15.12.2025 10:04:02

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in SAFRAN eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,92 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das SAFRAN-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,627 SAFRAN-Anteilen. Die gehaltenen SAFRAN-Aktien wären am 12.12.2025 2 512,94 EUR wert, da der Schlussstand 291,30 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +151,29 Prozent.

SAFRAN wurde am Markt mit 122,09 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

