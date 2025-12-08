Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Rentabler Santander-Einstieg?
|
08.12.2025 10:04:39
EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient
Die Santander-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,77 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Santander-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,082 Santander-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 9,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,33 EUR wert. Mit einer Performance von +241,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Santander-Wert an der Börse wurde auf 140,67 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Nachrichten
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)mehr Analysen
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|9,40
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.