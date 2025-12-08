Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Santander Aktie

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

Rentabler Santander-Einstieg? 08.12.2025 10:04:39

EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Santander-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Santander-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,77 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Santander-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,082 Santander-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 9,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,33 EUR wert. Mit einer Performance von +241,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Santander-Wert an der Börse wurde auf 140,67 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

05.12.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.11.25 Santander Buy UBS AG
26.11.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Santander Buy Deutsche Bank AG
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 9,40 -0,65% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

