EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santander von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Santander-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Santander-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,77 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Santander-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,082 Santander-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 9,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 341,33 EUR wert. Mit einer Performance von +241,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Santander-Wert an der Börse wurde auf 140,67 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at