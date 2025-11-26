Santander Aktie

9,15EUR 0,06EUR 0,60%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

26.11.2025 19:44:33

Santander Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander anlässlich der kürzlich vorgelegten Quartalszahlen von 8,80 auf 9,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der spanischen Bank in den beiden kommenden Jahren erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem habe er in seinem Bewertungsmodell nun die übernommene britische TSB Bank berücksichtigt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9,10 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9,25 € 		Abst. Kursziel*:
-1,61%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,58%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

