27.11.2025 10:44:36

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts des unsicheren Konjunkturumfelds und der zunehmenden Spannungen an den Kreditmärkten sei es logisch, dass das US-Geschäft in der Debatte über die spanische Bank weiterhin eines der wichtigsten Themen sei, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwochabend. Der Experte rechnet in den USA bis 2028 mit einem begrenzten Nettogewinnanstieg. Er ist aber zuversichtlicher, dass ein größeres Abwärtsszenario nicht eintritt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 19:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
10,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,18 € 		Abst. Kursziel*:
10,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,96%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:44 Santander Buy UBS AG
26.11.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Santander Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Santander Overweight Barclays Capital
