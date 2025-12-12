Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Rentabler Iberdrola SA-Einstieg?
|
12.12.2025 10:03:58
EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug an diesem Tag 11,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,950 Iberdrola SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (17,71 EUR), wäre das Investment nun 1 610,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,07 Prozent gesteigert.
Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 115,45 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images