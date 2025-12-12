EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Iberdrola SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug an diesem Tag 11,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 90,950 Iberdrola SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (17,71 EUR), wäre das Investment nun 1 610,73 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,07 Prozent gesteigert.

Der Iberdrola SA-Wert an der Börse wurde auf 115,45 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

