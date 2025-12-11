Iberdrola Aktie

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

11.12.2025 07:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

