Iberdrola Aktie

17,59EUR -0,39EUR -2,14%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

11.12.2025 06:13:16

Iberdrola SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 17,60 auf 19,20 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Wachstumsaussichten des Versorgers seien nach dem starken Kursverlauf in diesem Jahr bereits eingepreist, schrieb Ahmed Farman in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei nun eher ausgeglichen, auch wenn die Spanier die Konkurrenz bei Gewinnwachstum und Dividendensteigerungen übertrumpften./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 18:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Hold
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
19,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,82 € 		Abst. Kursziel*:
7,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,18%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

