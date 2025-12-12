NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi arbeitete am Freitag strukturelle Triebkräfte wie wachsenden Strombedarf in Europa und die US-Windkraft in seinen Schätzungen für den Versorger ein. Insgesamt sei von den Spaniern noch einiges zu erwarten, schrieb er./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



