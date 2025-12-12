Iberdrola Aktie

17,76EUR 0,04EUR 0,20%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

12.12.2025 09:17:08

Iberdrola SA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi arbeitete am Freitag strukturelle Triebkräfte wie wachsenden Strombedarf in Europa und die US-Windkraft in seinen Schätzungen für den Versorger ein. Insgesamt sei von den Spaniern noch einiges zu erwarten, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 06:01 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,74 € 		Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,46%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

Analysen zu Iberdrola SA

09:17 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Iberdrola Overweight Barclays Capital
24.11.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 17,76 0,20% Iberdrola SA

