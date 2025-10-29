LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|Profitable LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anlage?
|
29.10.2025 10:04:44
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 649,30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,154 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,66 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteils am 28.10.2025 auf 614,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,34 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton belief sich zuletzt auf 303,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
