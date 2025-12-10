Saint-Gobain Aktie
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
|Rentable Saint-Gobain-Anlage?
|
10.12.2025 10:04:06
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,07 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hat, hat nun 25,595 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 157,67 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 09.12.2025 auf 84,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,77 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 42,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)mehr Nachrichten
|
10.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
31.10.25
|Saint-Gobain-Aktie niedriger: Weniger Umsatz (Dow Jones)
|
31.10.25
|ROUNDUP: Saint-Gobain macht weniger Umsatz - Aktie gibt nach (dpa-AFX)