EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,07 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Saint-Gobain-Aktie investiert hat, hat nun 25,595 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 157,67 EUR, da sich der Wert einer Saint-Gobain-Aktie am 09.12.2025 auf 84,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115,77 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 42,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at