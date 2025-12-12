NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Investorenveranstaltungen von 144,50 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Baustoffkonzerns sehe einige Anzeichen für eine Erholung des Bausektors in Europa, scheine aber eher von einem Aufwärtstrend in Südeuropa als in Nordeuropa auszugehen, schrieb Glynis Johnson am Freitag./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.