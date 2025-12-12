Saint-Gobain Aktie
|87,12EUR
|0,36EUR
|0,41%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Investorenveranstaltungen von 144,50 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Baustoffkonzerns sehe einige Anzeichen für eine Erholung des Bausektors in Europa, scheine aber eher von einem Aufwärtstrend in Südeuropa als in Nordeuropa auszugehen, schrieb Glynis Johnson am Freitag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87,04 €
|
Abst. Kursziel*:
60,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,70%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|09:49
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|87,00
|0,28%
