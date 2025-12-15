Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Rentabler Santander-Einstieg?
|
15.12.2025 10:04:02
EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren eingebracht
Am 15.12.2015 wurde die Santander-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Santander-Papier an diesem Tag bei 4,30 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Santander-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 232,498 Anteilen. Die gehaltenen Santander-Papiere wären am 12.12.2025 2 239,42 EUR wert, da der Schlussstand 9,63 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 123,94 Prozent vermehrt.
Santander war somit zuletzt am Markt 143,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
