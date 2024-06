EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 24.06.2019 wurden Santander-Anteile via Börse BTE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,82 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,190 Santander-Papiere. Die gehaltenen Santander-Anteile wären am 21.06.2024 113,66 EUR wert, da der Schlussstand 4,34 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 13,66 Prozent gleich.

Insgesamt war Santander zuletzt 67,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at