ASML NV-Investment im Blick 12.12.2025 10:03:58

EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 79,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,252 ASML NV-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2025 auf 940,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 177,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 077,60 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 366,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ASML

