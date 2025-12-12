ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|ASML NV-Investment im Blick
|
12.12.2025 10:03:58
EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse ASX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 79,90 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,252 ASML NV-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.12.2025 auf 940,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 177,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 077,60 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 366,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ASML
