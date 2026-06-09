Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Schuldverschreibungen
|
09.06.2026 14:43:00
Evonik-Aktie gibt nach: RAG-Stiftung mit weiterer Umtauschanleihe
Die neuen Anleihen sollen institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden, hieß es weiter. Dabei richte sich das Angebot an Investoren außerhalb der USA. Die RAG-Stiftung hält den Angaben zufolge als größter Evonik-Aktionär derzeit rund 44 Prozent der insgesamt 466 Millionen Evonik-Anteile.
Aktuell stehen drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über insgesamt 1,4 Milliarden Euro aus - davon zwei über jeweils 500 Millionen Euro, eine über 400 Millionen Euro. Letztere läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang in den Jahren davor erholt.
In den vergangenen fünf Jahren sank der Börsenwert trotz der Erholung um fast die Hälfte auf zuletzt 7,3 Milliarden Euro.
Im XETRA-Handel verliert die Evonik-Aktie zeitweise 2,23 Prozent auf 15,37 Euro.
/tav/zb
ESSEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Evonik AG
|
15:58
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
13:22
|KORREKTUR: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe in Evonik-Aktien (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:30
|Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
08:53
|AKTIEN IM FOKUS: Anleihe-Transaktionen belasten Evonik und K+S vorbörslich (dpa-AFX)
|
08.06.26
|Evonik-Aktie schwächelt: Expertenwarnung und Chemiekrise drücken auf die Stimmung (dpa-AFX)
|
08.06.26
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy (EQS Group)
|
08.06.26
|EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, Kauf (EQS Group)