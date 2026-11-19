Evonik Aktie
|18,13EUR
|-3,53EUR
|-16,30%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht nun Abwärtspotenzial für die Evonik-Aktie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
17:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 21 Euro (dpa-AFX)
|
17:29
|AKTIEN IM FOKUS 2: Evonik bricht ein - BASF sagt Übernahme ab (dpa-AFX)
|
16:56
|ROUNDUP 2: BASF beendet Übernahmepoker um Evonik - Zuvor zwei Angebote (dpa-AFX)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:46
|BASF sagt Evonik-Übernahme ab (Spiegel Online)
|
15:44
|AKTIEN IM FOKUS: Evonik bricht ein - BASF saht Übernahme ab (dpa-AFX)
|
15:39
|ROUNDUP: BASF: Beenden Bemühungen um Übernahme von Evonik (dpa-AFX)
|
15:23
|BASF: Beenden Bemühungen um Übernahme von Evonik (dpa-AFX)
Analysen zu Evonik AG
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|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,31
|-15,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16:26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:44
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:44
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:20
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:30
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:29
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|11:24
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11:18
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Santander Buy
|UBS AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11:01
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:54
|Polytec add
|Baader Bank
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|International Consolidated Airlines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|AIR France-KLM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Lenzing neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:12
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.