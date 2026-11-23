Evonik Aktie
|18,33EUR
|0,21EUR
|1,16%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach den von BASF beendeten Übernahmebemühungen entfalle die Übernahmeprämie, und die eigenständige Wertentwicklung des Spezialchemiekonzerns stehe im Vordergrund, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das verbleibende Aufwärtspotenzial der Evonik-Aktie hänge nun stärker von den Umsetzungsrisiken der geplanten Desinvestitionen und Effizienzsteigerungen ab./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 11:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Halten
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
18,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
18,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
20.11.26
|Evonik- und BASF-Aktien uneinheitlich: RAG-Stiftung zeigt Bedauern über geplatzte Übernahmepläne (dpa-AFX)
|
20.11.26
|WDH/ROUNDUP: RAG-Stiftung bedauert Ende Übernahme-Bemühungen von BASF um Evonik (dpa-AFX)
|
20.11.26
|ROUNUP: RAG-Stiftung bedauert Ende der Übernahme-Bemühungen von BASF um Evonik (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 21 Euro (dpa-AFX)
|
19.11.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Evonik bricht ein - BASF sagt Übernahme ab (dpa-AFX)
|
19.11.26
|BASF zieht sich bei Evonik zurück: Aktien beider Chemiekonzerne tiefer (finanzen.at)
|
19.11.26
|ROUNDUP 2: BASF beendet Übernahmepoker um Evonik - Zuvor zwei Angebote (dpa-AFX)
Analysen zu Evonik AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,29
|0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:39
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Evonik Halten
|DZ BANK
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)