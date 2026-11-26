Evonik Aktie
|18,69EUR
|0,14EUR
|0,75%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Evonik auf "Underweight" belassen. "Der Wettbewerbsdruck nimmt wieder zu", überschrieb Chetan Udeshi seine am Donnerstag vorliegende Studie zur europäischen Chemiebranche. Dabei verwies er auf chinesische Handelsdaten für Chemikalien vom Oktober, die eine fortgesetzte Exportdynamik verdeutlichten. Sie deuteten darauf hin, dass die umfassenderen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die chinesische Chemieproduktion weitgehend nachgelassen hätten. Er befürchtet daher nun einen verschärften Wettbewerb, der die Preissetzungsmacht der Hersteller schwächen und ihre Fähigkeit einschränken könnte, Kostensteigerungen weiterzugeben. Als Folge seien 2027 erhebliche Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen für europäische Chemieunternehmen und auch -händler möglich./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Underweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
17,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert mittags (finanzen.at)
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09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
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24.11.26
|Evonik-Aktie schwächelt: Spezialchemiekonzern treibt C4-Verkauf voran und rückt wohl von Ashland-Übernahme ab (Dow Jones)
|
24.11.26
|'HB': Evonik verfolgt mögliche Übernahme von Ashland nicht mehr (dpa-AFX)
|
20.11.26
|Evonik- und BASF-Aktien uneinheitlich: RAG-Stiftung zeigt Bedauern über geplatzte Übernahmepläne (dpa-AFX)
|
20.11.26
|WDH/ROUNDUP: RAG-Stiftung bedauert Ende Übernahme-Bemühungen von BASF um Evonik (dpa-AFX)
|
20.11.26
|ROUNUP: RAG-Stiftung bedauert Ende der Übernahme-Bemühungen von BASF um Evonik (dpa-AFX)
Analysen zu Evonik AG
|16:35
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16:35
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|16:35
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,69
|0,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:02
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:30
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|16:36
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:15
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research