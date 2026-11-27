Evonik Aktie
|18,49EUR
|-0,19EUR
|-1,02%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Evonik nach dem Rückzug von BASF beim Kursziel von 18 Euro mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Die finale Übernahmeofferte der Ludwigshafener von 24 Euro je Evonik-Aktie wäre ein angemessener Preis gewesen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag. So widmete sich der Experte für Evonik aber wieder den Szenarien auf eigenständiger Basis. Der weitere Weg im Jahr 2027 sei weitaus schlechter kalkulierbar als noch im laufenden Jahr. Mit seiner operativen Ergebnisprognose von 2,061 Milliarden Euro geht Shenoy davon aus, dass die kompletten Preiszuwächse bei Methionin wieder korrigiert werden. Etwas abgemildert würden die Einbußen wohl nur durch 100 Millionen Euro an Einsparungen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 15:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
18,51 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,76%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,65%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
26.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert mittags (finanzen.at)
|
26.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
24.11.26
|Evonik-Aktie schwächelt: Spezialchemiekonzern treibt C4-Verkauf voran und rückt wohl von Ashland-Übernahme ab (Dow Jones)
|
24.11.26
|'HB': Evonik verfolgt mögliche Übernahme von Ashland nicht mehr (dpa-AFX)
|
20.11.26
|Evonik- und BASF-Aktien uneinheitlich: RAG-Stiftung zeigt Bedauern über geplatzte Übernahmepläne (dpa-AFX)
|
20.11.26
|WDH/ROUNDUP: RAG-Stiftung bedauert Ende Übernahme-Bemühungen von BASF um Evonik (dpa-AFX)
Analysen zu Evonik AG
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,51
|-0,91%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.