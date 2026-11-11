Evonik Aktie
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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 21 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kursentwicklung hänge zunächst vor allem von einem möglichen Deal mit BASF ab, als von der operativen Entwicklung, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Die Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg verliere ohnehin an Schwung. Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose für 2027 um 9 Prozent, zumal die Kostenkurve in Europa steige./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,78 €
|
Abst. Kursziel*:
1,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,06%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
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04.11.26
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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03.11.26
|ROUNDUP 2: Evonik etwas optimistischer für 2026 - BASF-Offerte im Blick (dpa-AFX)
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03.11.26
|ROUNDUP: Evonik kritisiert BASF-Angebot - 'Merkwürdiger Zeitpunkt' (dpa-AFX)
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03.11.26
|Aktie höher: Evonik wird optimistischer - Ergebnisausblick leicht angehoben (Dow Jones)
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03.11.26
|Evonik kritisiert BASF-Angebot: 'Merkwürdiger Zeitpunkt' (dpa-AFX)
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Analysen zu Evonik AG
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