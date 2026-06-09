Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schuldverschreibungen 09.06.2026 09:29:38

Evonik-Aktie sackt ab: RAG-Stiftung mit weiterer Umtauschanleihe

Evonik-Aktie sackt ab: RAG-Stiftung mit weiterer Umtauschanleihe

Der Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung will eine neue Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro begeben.

Die bis Dezember 2031 laufenden nicht nachrangigen und unbesicherten Schuldverschreibungen sollen in bestehende Stammaktien des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG umtauschbar sein, wie die Stiftung am Dienstag in Essen mitteilte.

Die neuen Anleihen sollen institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden, hieß es weiter. Dabei richte sich das Angebot an Investoren außerhalb der USA. Die RAG-Stiftung hält den Angaben zufolge als größter Evonik-Aktionär derzeit rund 44 Prozent der insgesamt 466 Millionen Evonik-Anteile.

Bereits ausstehend seien drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über jeweils 500 Millionen Euro oder insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Eine der Anleihen läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang die Jahre davor erholt.

In den vergangenen fünf Jahren sank der Börsenwert trotz der Erholung um fast die Hälfte auf zuletzt 7,3 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel verliert die Evonik-Aktie zeitweise 3,44 Prozent auf 15,18 Euro.

/tav/zb

ESSEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Evonik-Aktie mit leichtem Plus: Barclays hält Bewertung inzwischen für fair

Bildquelle: EVONIK

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten