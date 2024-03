Evonik stellt Verwaltung neu auf - 2000 Stellen werden gestrichen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik streicht im Zuge eines groß angelegten Verwaltungsumbaus viele Stellen. "Weltweit sollen bis zu 2000 Stellen entfallen, davon überproportional viele Führungspositionen", wie der MDAX-Konzern am Montag in Essen mitteilte. In Deutschland seien davon rund 1500 Stellen betroffen. Insgesamt beschäftigt der Konzern 33 000 Mitarbeiter. Die jährlichen Kosten sollen nach Abschluss des Programms 2026 um rund 400 Millionen Euro niedriger liegen als bisher, erste Auswirkungen werde es bereits 2024 geben.

Evonik hatte bereits im September angekündigt, die Verwaltung auf Basis eines - zu erarbeitenden Modells - spürbar straffen zu wollen. "Die erste Phase ist jetzt abgeschlossen", hieß es nun am Montag. Die neue Zielorganisation solle bis Ende 2026 etabliert werden. Die Anzahl der Hierarchieebenen unterhalb des Vorstands werde auf maximal sechs reduziert, Prüf- und Freigabeverfahren sollen erheblich beschleunigt werden./mis/stk