Evotec rutscht deutlicher in die roten Zahlen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec (EVOTEC SE) ist im zweiten Quartal tiefer in die Verlustzone abgerutscht. Der Verlust lag bei fast 95 Millionen Euro und damit gut sechsmal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie der Konzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Der Umsatz stieg derweil um rund 7 Prozent auf 182,1 Millionen Euro. Evotec hatte bereits vergangene Woche die Prognose für dieses Jahr deutlich gestutzt und damit die Aktie auf Talfahrt geschickt. Die gesenkten Prognosen für Umsatz, operatives Ergebnis sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben bestätigte das Management./men/stk