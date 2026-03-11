UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
11.03.2026 11:52:49
Ex-UBS-Recruiter lanciert Headhunter-Boutique
Oliver Traxel hat nach zwei Jahrzehnten im Recruiting und Wealth Management eine eigene Executive-Search-Firma gegründet. Sein Fokus: Relationship-Manager- und Sales-Positionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
