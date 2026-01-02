Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Flughafen Stuttgart erholt sich nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Berechnungen etwa 9,6 Millionen Passagiere gezählt, wie Airport-Chef Ulrich Heppe den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" mitteilte. 2024 waren es 9,1 Millionen Fluggäste. Die genauen Zahlen sollen nach Angaben einer Sprecherin in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Heppe sagte weiter, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg rechne man im laufenden Jahr mit einem leichten Rückgang auf 9,4 Millionen Passagiere. Vor Corona waren noch gut 12,7 Millionen Menschen in Stuttgart abgeflogen oder gelandet. "Wir sind für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Es gibt viele Unternehmen, die sich in der Region Stuttgart angesiedelt haben, weil es den Flughafen auf ganz kurzem Weg gibt. Natürlich bemerken auch wir die stagnierende Wirtschaft im Land bei der Nachfrage nach Geschäftsreisen. Insofern ist im Moment der touristische Markt ein wichtiger für uns."/ols/DP/men