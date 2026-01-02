Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
02.01.2026 10:59:40
Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Flughafen Stuttgart erholt sich nur schleppend von den Folgen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wurden nach vorläufigen Berechnungen etwa 9,6 Millionen Passagiere gezählt, wie Airport-Chef Ulrich Heppe den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" mitteilte. 2024 waren es 9,1 Millionen Fluggäste. Die genauen Zahlen sollen nach Angaben einer Sprecherin in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.
Heppe sagte weiter, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Baden-Württemberg rechne man im laufenden Jahr mit einem leichten Rückgang auf 9,4 Millionen Passagiere. Vor Corona waren noch gut 12,7 Millionen Menschen in Stuttgart abgeflogen oder gelandet. "Wir sind für die Wirtschaft ein wichtiger Faktor. Es gibt viele Unternehmen, die sich in der Region Stuttgart angesiedelt haben, weil es den Flughafen auf ganz kurzem Weg gibt. Natürlich bemerken auch wir die stagnierende Wirtschaft im Land bei der Nachfrage nach Geschäftsreisen. Insofern ist im Moment der touristische Markt ein wichtiger für uns."/ols/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
11:32
|Hamburg Airport: Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau (dpa-AFX)
|
10:59
|Fluggastzahlen in Stuttgart legen zu (dpa-AFX)
|
31.12.25
|Rund 26 Millionen Passagiere am Flughafen BER (dpa-AFX)
|
30.12.25
|Lufthansa-Aktie gewinnt: Konzern feiert 100. Geburtstag (dpa-AFX)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
25.12.25
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|Lufthansa-Aktie im Fokus: Sonderlackiertes Flugzeug läutet Jubiläumsjahr 2026 ein (dpa-AFX)