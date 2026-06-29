Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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29.06.2026 15:26:09

Lufthansa Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa vor Quartalszahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry J Gowers rechnet für das zweite Jahresviertel der Fluggesellschaft mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 329 Millionen Euro. Damit liege er deutlich unter der Konsensschätzung von 602 Millionen Euro, schrieb der Experte in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere seine erhöhten Gewinnschätzungen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 und 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 13:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9,69 € 		Abst. Kursziel*:
-17,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,15%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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