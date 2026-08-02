Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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02.08.2026 21:25:56

For a Day, Google Made It Easy to Spoof Satellite Imagery

A new Google Earth tool allowed the creation of A.I. deepfake maps. The tech giant quickly pulled it back after a backlash and concerns about disinformation risks.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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