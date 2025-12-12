Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
12.12.2025 10:12:00
Fortnite kehrt in Googles Play Store in den USA zurück
Fortnite kehrt in Googles Play Store für Android zurück. Zunächst jedoch nur in den USA. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!