Framework Laptop 13 Pro: AMD teurer als Intel, Ubuntu vorinstalliert

AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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22.04.2026 17:55:00

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Interessierte können den Framework Laptop 13 Pro vorbestellen. Die Intel-Versionen sind deutlich attraktiver als die AMD-Varianten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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