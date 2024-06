Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Freitagmittag

Am Freitag fällt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,21 Prozent auf 18 044,87 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,797 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,011 Prozent stärker bei 18 267,68 Punkten in den Handel, nach 18 265,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 013,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 304,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,72 Prozent abwärts. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 18 716,42 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 14.03.2024, einen Stand von 17 942,04 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.06.2023, den Wert von 16 310,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,61 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 1,45 Prozent auf 244,70 EUR), Symrise (+ 1,03 Prozent auf 112,50 EUR), Bayer (+ 0,68 Prozent auf 27,53 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 22,61 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 180,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Commerzbank (-5,35 Prozent auf 13,63 EUR), Rheinmetall (-3,97 Prozent auf 485,90 EUR), Infineon (-2,76 Prozent auf 36,89 EUR), Siemens (-2,32 Prozent auf 166,88 EUR) und Covestro (-2,17 Prozent auf 49,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 757 213 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,735 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at