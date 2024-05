Freitagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags

Um 12:10 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent auf 3 425,63 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 522,015 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,088 Prozent leichter bei 3 446,92 Punkten, nach 3 449,96 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 446,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 407,48 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,227 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 299,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, mit 3 394,36 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 192,72 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 3,04 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 1,48 Prozent auf 20,58 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,73 Prozent auf 27,58 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,68 Prozent auf 59,30 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 0,48 Prozent auf 46,00 EUR) und Nagarro SE (+ 0,48 Prozent auf 83,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-4,86 Prozent auf 48,52 EUR), Sartorius vz (-4,20 Prozent auf 251,20 EUR), EVOTEC SE (-2,79 Prozent auf 8,98 EUR), JENOPTIK (-2,24 Prozent auf 27,88 EUR) und AIXTRON SE (-1,78 Prozent auf 23,11 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 658 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 209,307 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,17 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at