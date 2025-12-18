Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|Rentabler Nemetschek SE-Einstieg?
|
18.12.2025 10:03:28
TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nemetschek SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 47,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 209,512 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 91,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 222,71 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,23 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 10,68 Mrd. Euro. Das Nemetschek SE-Papier wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Nemetschek SE-Papiers bei 75,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
