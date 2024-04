Freitagshandel in Wien: ATX Prime legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der ATX Prime zeigte sich schlussendlich in Rot.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,37 Prozent leichter bei 1 779,08 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 785,85 Zählern und damit 0,013 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 785,62 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 791,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 778,55 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,428 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 758,76 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 738,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, notierte der ATX Prime bei 1 633,71 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,80 Prozent nach oben. Bei 1 802,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 2,64 Prozent auf 6,22 EUR), Frequentis (+ 2,59 Prozent auf 27,70 EUR), Wienerberger (+ 2,22 Prozent auf 33,18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,79 Prozent auf 114,00 EUR) und Wolford (+ 1,53 Prozent auf 3,98 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Österreichische Post (-5,76 Prozent auf 30,25 EUR), Marinomed Biotech (-2,78 Prozent auf 17,50 EUR), Palfinger (-2,48 Prozent auf 21,60 EUR), Andritz (-2,19 Prozent auf 51,25 EUR) und Verbund (-1,55 Prozent auf 69,85 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 523 756 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,632 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,60 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

