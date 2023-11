Freitagshandel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels in Grün

Am Freitag schloss der ATX nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 3 203,66 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,567 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,008 Prozent auf 3 201,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 202,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 180,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 203,66 Zählern.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 0,597 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 10.10.2023, bei 3 150,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, notierte der ATX bei 3 172,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, wies der ATX 3 178,12 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 1,39 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. 3 006,71 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit OMV (+ 1,97 Prozent auf 42,43 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 47,60 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,44 Prozent auf 18,46 EUR), Vienna Insurance (+ 0,19 Prozent auf 25,70 EUR) und Andritz (+ 0,12 Prozent auf 48,18 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-1,59 Prozent auf 24,78 EUR), AT S (AT&S) (-1,46 Prozent auf 28,42 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,34 Prozent auf 118,00 EUR), Lenzing (-0,54 Prozent auf 36,50 EUR) und Wienerberger (-0,41 Prozent auf 24,50 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 438 502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 28,645 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. BAWAG-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,64 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at