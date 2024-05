Freitagshandel in Zürich: SLI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 1,04 Prozent fester bei 1 914,72 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,624 Prozent fester bei 1 906,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 895,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 917,84 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 906,21 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 3,54 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 885,09 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, mit 1 796,30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 785,26 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 4,83 Prozent auf 1,26 CHF), Holcim (+ 2,21 Prozent auf 81,52 CHF), Swiss Re (+ 1,98 Prozent auf 105,55 CHF), Julius Bär (+ 1,98 Prozent auf 53,56 CHF) und Richemont (+ 1,81 Prozent auf 135,35 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-1,04 Prozent auf 247,90 CHF), Givaudan (-0,47 Prozent auf 4 061,00 CHF), Geberit (-0,07 Prozent auf 549,20 CHF), Straumann (+ 0,13 Prozent auf 119,70 CHF) und Schindler (+ 0,17 Prozent auf 238,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 302 622 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 246,232 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,89 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

