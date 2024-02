Freitagshandel in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell

Um 12:09 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,34 Prozent fester bei 11 424,74 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,281 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,179 Prozent höher bei 11 406,58 Punkten, nach 11 386,17 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 11 402,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 437,60 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Der SMI lag vor einem Monat, am 23.01.2024, bei 11 149,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 10 851,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der SMI einen Wert von 11 247,75 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,28 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 477,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 95,41 CHF), Richemont (+ 1,03 Prozent auf 137,15 CHF), Geberit (+ 0,78 Prozent auf 519,60 CHF), Zurich Insurance (+ 0,59 Prozent auf 461,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 104,55 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,60 Prozent auf 39,97 CHF), Swisscom (-1,01 Prozent auf 509,60 CHF), Holcim (-0,96 Prozent auf 68,38 CHF), Kühne + Nagel International (-0,69 Prozent auf 286,30 CHF) und UBS (-0,32 Prozent auf 24,55 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 262 936 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,064 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at