ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

UNIQA Insurance-Anlage unter der Lupe 22.12.2025 10:04:06

Vor Jahren UNIQA Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades UNIQA Insurance-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 147,059 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 15,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 270,59 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 127,06 Prozent erhöht.

Am Markt war UNIQA Insurance jüngst 4,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

