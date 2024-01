Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Derzeit herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 15:42 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,09 Prozent auf 4 101,00 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,058 Prozent auf 4 094,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 097,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 083,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 102,42 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,181 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 064,68 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 3 949,89 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 3 819,95 Punkten.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,46 Prozent auf 141,32 EUR), RELX (+ 0,80 Prozent auf 31,41 GBP), Roche (+ 0,75 Prozent auf 254,15 CHF), Diageo (+ 0,70 Prozent auf 27,87 GBP) und Enel (+ 0,69 Prozent auf 6,74 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Bayer (-1,76 Prozent auf 34,97 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 63,21 EUR), Rio Tinto (-0,84 Prozent auf 55,25 GBP), HSBC (-0,61 Prozent auf 6,31 GBP) und BASF (-0,56 Prozent auf 45,26 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 8 281 480 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 430,598 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die BAT-Aktie mit 10,31 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

