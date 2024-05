Freundlicher Handel: DAX mittags stärker

Am Donnerstag verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,26 Prozent auf 18 546,81 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,798 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,002 Prozent tiefer bei 18 498,09 Punkten, nach 18 498,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 488,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 565,00 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der DAX bereits um 3,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 076,69 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 09.02.2024, bei 16 926,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, bewegte sich der DAX bei 15 955,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 10,60 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 39,08 EUR), Henkel vz (+ 0,98 Prozent auf 82,54 EUR), Infineon (+ 0,90 Prozent auf 36,39 EUR), Daimler Truck (+ 0,89 Prozent auf 40,88 EUR) und Siemens (+ 0,78 Prozent auf 183,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,98 Prozent auf 68,23 EUR), Allianz (-4,75 Prozent auf 260,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,83 Prozent auf 27,45 EUR), Fresenius SE (-2,00 Prozent auf 27,91 EUR) und Zalando (-1,59 Prozent auf 24,76 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 387 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 203,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,75 Prozent.

Redaktion finanzen.at