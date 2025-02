Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Dienstagmittag.

Am Dienstag springt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,13 Prozent auf 5 365,07 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,443 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,032 Prozent stärker bei 5 360,01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 358,30 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 372,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 356,23 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 4 977,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 854,03 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 715,87 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,09 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 372,02 Punkten. Bei 4 845,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,16 Prozent auf 243,70 EUR), Eni (+ 0,90 Prozent auf 14,05 EUR), Siemens (+ 0,73 Prozent auf 212,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 33,62 EUR) und SAP SE (+ 0,70 Prozent auf 273,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-3,21 Prozent auf 45,81 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,36 Prozent auf 93,04 EUR), BMW (-1,32 Prozent auf 76,02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,11 Prozent auf 56,91 EUR) und Bayer (-0,98 Prozent auf 20,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 134 731 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 341,534 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 8,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at