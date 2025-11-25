Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktuelle Analyse im Blick 25.11.2025 14:16:46

Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie

Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie

Diese Empfehlung gibt DZ BANK für die Bayer-Aktie aus.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erfolg des Mittels Asundexian zur Schlaganfallprävention wirke sich positiv auf das Pharma-Portfolio des Agrarchemie- und Pharmakonzerns aus, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bayer weise eine gute operative Entwicklung auf und das Effizienzprogramm (DSO) scheine gut zu funktionieren.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 14:00 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 30,70 EUR zu. Bisher wurden heute 2 096 941 Bayer-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 59,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten