Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktuelle Analyse im Blick
|
25.11.2025 14:16:46
Bayer-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Erfolg des Mittels Asundexian zur Schlaganfallprävention wirke sich positiv auf das Pharma-Portfolio des Agrarchemie- und Pharmakonzerns aus, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bayer weise eine gute operative Entwicklung auf und das Effizienzprogramm (DSO) scheine gut zu funktionieren.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 14:00 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 30,70 EUR zu. Bisher wurden heute 2 096 941 Bayer-Aktien gehandelt. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 59,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
