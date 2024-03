Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Um 12:10 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,10 Prozent nach oben auf 4 987,53 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,329 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,074 Prozent auf 4 979,06 Punkte an der Kurstafel, nach 4 982,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 999,65 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 976,37 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 19.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 763,07 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wies der Euro STOXX 50 4 535,40 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 064,99 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,52 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 031,82 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 1,85 Prozent auf 166,24 EUR), BASF (+ 1,50 Prozent auf 49,74 EUR), BNP Paribas (+ 1,29 Prozent auf 61,99 EUR), UniCredit (+ 1,23 Prozent auf 33,58 EUR) und TotalEnergies (+ 1,17 Prozent auf 63,46 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-3,47 Prozent auf 177,24 EUR), Bayer (-1,05 Prozent auf 25,92 EUR), Infineon (-0,94 Prozent auf 31,70 EUR), SAP SE (-0,81 Prozent auf 172,62 EUR) und Enel (-0,50 Prozent auf 6,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 280 346 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 430,172 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at