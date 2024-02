Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50

Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,30 Prozent fester bei 4 277,12 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,113 Prozent tiefer bei 4 259,70 Punkten, nach 4 264,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 279,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 256,90 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.01.2024, einen Wert von 4 051,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 943,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, einen Wert von 3 937,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,52 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 279,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 3,21 Prozent auf 104,18 GBP), Roche (+ 1,67 Prozent auf 232,00 CHF), Nestlé (+ 1,50 Prozent auf 98,61 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 89,56 CHF) und Bayer (+ 1,01 Prozent auf 28,90 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen BAT (-1,82 Prozent auf 23,70 GBP), BASF (-1,75 Prozent auf 45,78 EUR), Rio Tinto (-1,58 Prozent auf 54,28 GBP), Glencore (-1,04 Prozent auf 3,95 GBP) und Richemont (-0,84 Prozent auf 135,90 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 16 720 424 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 508,856 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Im STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

