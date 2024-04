Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:27 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,38 Prozent auf 18 014,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 17 931,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 044,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 995,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 628,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, stand der LUS-DAX bei 15 819,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,59 Prozent zu. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 3,05 Prozent auf 202,40 EUR), Siemens (+ 2,36 Prozent auf 176,74 EUR), Covestro (+ 1,30 Prozent auf 50,46 EUR), Rheinmetall (+ 1,14 Prozent auf 549,40 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,99 Prozent auf 51,12 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-1,17 Prozent auf 26,65 EUR), Siemens Energy (-0,96 Prozent auf 17,46 EUR), Merck (-0,91 Prozent auf 152,20 EUR), QIAGEN (-0,91 Prozent auf 37,77 EUR) und Symrise (-0,53 Prozent auf 104,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 507 961 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 199,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at