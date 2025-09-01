Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:12 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 30 416,10 Punkte zu. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 313,204 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,211 Prozent auf 30 350,84 Punkte an der Kurstafel, nach 30 286,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 432,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30 349,59 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 01.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 317,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 594,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 703,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 18,26 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 7,89 Prozent auf 9,78 EUR), United Internet (+ 3,88 Prozent auf 28,36 EUR), EVOTEC SE (+ 2,20 Prozent auf 6,13 EUR), RENK (+ 2,18 Prozent auf 63,79 EUR) und HelloFresh (+ 1,38 Prozent auf 7,66 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,29 Prozent auf 80,35 EUR), AIXTRON SE (-0,76 Prozent auf 12,44 EUR), Talanx (-0,51 Prozent auf 117,20 EUR), Evonik (-0,49 Prozent auf 16,41 EUR) und Fraport (-0,34 Prozent auf 72,90 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 289 949 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 30,419 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,94 zu Buche schlagen. Im Index weist die RTL-Aktie mit 17,61 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at