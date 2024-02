Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone

So performte der MDAX am Donnerstag schlussendlich.

Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA letztendlich 0,29 Prozent höher bei 25 785,98 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,423 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,054 Prozent höher bei 25 725,22 Punkten in den Handel, nach 25 711,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 714,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 881,71 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,449 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 316,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 391,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wurde der MDAX mit 29 218,64 Punkten berechnet.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,92 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 7,00 Prozent auf 90,48 EUR), SMA Solar (+ 3,44 Prozent auf 52,65 EUR), Delivery Hero (+ 2,91 Prozent auf 18,52 EUR), HUGO BOSS (+ 2,72 Prozent auf 58,84 EUR) und Siltronic (+ 2,24 Prozent auf 89,00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Gerresheimer (-6,08 Prozent auf 87,25 EUR), Aroundtown SA (-4,58 Prozent auf 1,71 EUR), Stabilus SE (-4,26 Prozent auf 61,80 EUR), JENOPTIK (-3,46 Prozent auf 27,90 EUR) und Fraport (-3,01 Prozent auf 52,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 8 214 959 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,146 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,19 erwartet. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

