Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime klettert am Dienstagmittag

In Wien ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent höher bei 1 788,24 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,034 Prozent auf 1 788,24 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 786,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 800,65 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 1 777,48 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 1 736,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 643,24 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,33 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell OMV (+ 3,17 Prozent auf 44,96 EUR), Polytec (+ 2,58 Prozent auf 3,58 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,50 Prozent auf 8,12 EUR), EVN (+ 0,87 Prozent auf 28,95 EUR) und Semperit (+ 0,69 Prozent auf 11,68 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-4,78 Prozent auf 16,95 EUR), Rosenbauer (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,21 Prozent auf 114,20 EUR), Andritz (-1,15 Prozent auf 51,65 EUR) und STRABAG SE (-1,11 Prozent auf 40,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 360 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,267 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Warimpex-Aktie hat mit 2,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

