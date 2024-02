Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags im Aufwind

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,67 Prozent fester bei 11 386,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,270 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,092 Prozent leichter bei 11 300,18 Punkten, nach 11 310,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 386,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 292,66 Zählern.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 19.01.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 150,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 737,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Wert von 11 256,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,94 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 473,57 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 1,82 Prozent auf 232,35 CHF), Novartis (+ 1,36 Prozent auf 89,64 CHF), Nestlé (+ 1,17 Prozent auf 98,29 CHF), Swisscom (+ 1,10 Prozent auf 515,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,64 Prozent auf 283,90 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-0,58 Prozent auf 136,25 CHF), Geberit (-0,55 Prozent auf 509,60 CHF), Swiss Re (-0,35 Prozent auf 100,60 CHF), Lonza (-0,28 Prozent auf 455,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,20 Prozent auf 39,96 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 253 569 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,555 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at