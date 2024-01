Freundlicher Handel: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch legt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,81 Prozent auf 16 821,50 Punkte zu.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 686,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 833,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 706,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 24.10.2023, einen Stand von 14 905,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 108,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,463 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 16 964,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 8,01 Prozent auf 13,41 EUR), SAP SE (+ 6,25 Prozent auf 158,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,35 Prozent auf 27,48 EUR), Zalando (+ 2,60 Prozent auf 18,37 EUR) und Daimler Truck (+ 2,31 Prozent auf 32,29 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Beiersdorf (-0,93 Prozent auf 133,35 EUR), adidas (-0,73 Prozent auf 166,06 EUR), Brenntag SE (-0,23 Prozent auf 79,24 EUR), BMW (-0,04 Prozent auf 93,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,03 Prozent auf 392,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 372 009 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 175,853 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at